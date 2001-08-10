Инцидент в южно-сахалинском автобусе завершился увольнением водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водитель автобуса, который предложил пассажиру перевести оплату за проезд через банковское мобильное приложение на свой личный номер, уволен. Для водителей городских автобусов повторно проведен инструктаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В воскресенье, 22 января, в администрацию города поступил сигнал о том, что накануне на регулярном маршруте №19, который обслуживает частный перевозчик, у одного из пассажиров не сработала карта при оплате через терминал. Водитель предложил оплатить проезд путем перечисления денежных средств на личный счет.
Администрация незамедлительно провела проверку информации: факт нарушения подтвердился. Водитель уволен.
Как подчеркнул заместитель директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства, Александр Попов, действия водителя неприемлемы как со стороны перевозчика, оказывающего услуги, так и со стороны городской администрации, которая организовывает услуги пассажирских перевозок в областном центре.
Центр управления городской мобильностью усилит контроль на маршруте №19.
Обращаться по всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта, необходимо в диспетчерскую единого оператора: 55-65-15.
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