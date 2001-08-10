Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой в четверг, 26 января. В 15:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – большой зал Центрального дома культуры, который расположен по адресу: улица Морская, 14. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 14.00 до 15.00 часов, в фойе дома культуры руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Холмский район также – посещение социальных объектов и контроль содержания дворов и дорог.