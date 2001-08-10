Заместитель транспортного прокурора проведет в Южно-Сахалинске приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Кротов В.А. 27.01.2023 в 09-00 часов (Сахалинского времени) в режиме видеосвязи проведет прием граждан и предпринимателей по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере и по другим вопросам, рассказали ТИА "Островаа" в транспортной прокуратуре.

Гражданам необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Собянина Инна Сергеевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Скоков Виктор Сергеевич.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), средства индивидуальной защиты.