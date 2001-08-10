Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежее мясо бройлеров местного производства появится в островных магазинах уже в марте. Вскоре в инкубаторах птицефабрики "Островная" начнется выведение первых партий цыплят. К апрелю будут заселены все действующие птичники. Это позволит возобновить производство бройлеров в прежних объемах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Напомним, в ноябре прошлого года бройлерное производство птицефабрики "Островная" было остановлено. Причина - выявление высокопатогенного гриппа птиц. Другие производства птицефабрики, в том числе яичное, работу продолжали, так как там вирус не был обнаружен.

- Вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона находятся на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Птицефабрика "Островная" - одно из важнейших предприятий. Сахалинская область является лидером среди регионов Дальнего Востока по самообеспеченности яйцом. На долю нашей птицефабрики приходится 80 процентов общего производства яйца на островах. Также на предприятии реализуется крупный инвестиционный проект, который позволит производить до 6 тысяч тонн мяса в живом весе. Поэтому было принято решение: поддержать местного производителя, оказать ему финансовую помощь за счет средств регионального бюджета, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

На выделенные средства птицефабрика закупила новые партии инкубационных бройлерных яиц. Поставки от российского партнера начались еще до Нового года.

- Поступившие яйца сразу заложили на инкубацию. Еще несколько дней и выведется первая партия бройлеров. Это будет 55 тысяч цыплят, они заселят два птичника., - сообщил исполняющий обязанности генерального директора птицефабрики "Островная" Илья Юрьев.

Цыплята набирают товарный вес за 42 дня. Поэтому в марте в торговой сети области вновь появится свежее мясо бройлеров от местной птицефабрики.

- Я регулярно покупаю яйца и кур в магазинах "Островной". Продукция всегда свежая. Моя семья очень ждет, когда же в продаже снова появятся охлажденные бройлеры. Мы их обычно запекаем в рукаве. Блюдо получается - объедение! - рассказала жительница Южно-Сахалинска Анна Васильева.

По расчетам руководства птицефабрики, благодаря поддержке правительства области объем производства мяса бройлеров в 2023 году будет не ниже, чем в предыдущем.