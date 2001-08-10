Тихоокеанское
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11:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжаются поиски директора департамента по физкультуре и спорту

В Южно-Сахалинске продолжаются поиски директора департамента по физкультуре и спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска продлевает срок приема документов для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы директора департамента по физической культуре и спорту до 20 февраля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Требования к кандидату размещены на официальном сайте администрации в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.15 ежедневно, в пятницу  - до 17.00 (обед 13.00-14.00) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики), тел. 300-913 (доб. 5). 

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