В Южно-Сахалинске продолжаются поиски директора департамента по физкультуре и спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска продлевает срок приема документов для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы директора департамента по физической культуре и спорту до 20 февраля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Требования к кандидату размещены на официальном сайте администрации в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.15 ежедневно, в пятницу - до 17.00 (обед 13.00-14.00) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики), тел. 300-913 (доб. 5).