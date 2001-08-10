МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера.
Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.
Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.
Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.
"МТС в десятке лучших работодателей - заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС - интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее", - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
О Хабр Карьера
Площадка по поиску работы в ИТ-компаниях, где сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать развернутые комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. Задача сервиса - сделать рынок труда в ИТ более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга.
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