Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2023
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15:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Метель прогнозируется на Кунашире и Итурупе 21 января

Метель прогнозируется на Кунашире и Итурупе 21 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 января 2023 года на территории Южно-Курильского и Курильского городских округов прогнозируется усиление ветра, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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