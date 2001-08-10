Новая газовая котельная в юго-восточной части Южно-Сахалинска заработает осенью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вице-мэр областного центра Виталий Данилов провел выездное совещание на месте строительства новой газовой котельной. Важный объект коммунальной инфраструктуры возводится в юго-восточной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Планируется, что уже осенью, с началом нового отопительного сезона котельная будет введена в эксплуатацию и начнет обслуживать потребителей.
- Объект позволит подключить к теплоносителю строящиеся жилые микрорайоны - такие как "Южный парк", дома по ул Больничной, а также медицинские учреждения и новый образовательный квартал. Кроме того, ее ввод в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на существующие тепловые сети от ТЭЦ-1 и соответственно повысить качество теплоснабжения, - отметил Виталий Данилов.
Обеспечение микрорайонов современной и качественной инженерной инфраструктурой остается одной из приоритетных задач муниципалитета. Напомним, строительство котельной ведется в рамках заключенного в прошлом году концессионного соглашения - в феврале прошлого года его подписали мэр города Сергей Надсадин и руководитель ООО "РИР-Сахалин" Максим Беккер. Проект прошел государственную экспертизу. В настоящее время на площадке выполнены подготовительные работы, заказано и частично смонтировано оборудование - в том числе резервуары под резервное топливо. Ведутся работы по устройству сетей теплоснабжения.
- Строительство котельной идет в графике. На заводе оборудование практически готово, стоит задача - не сбавлять темпов, - сказал Максим Беккер.
В марте ожидается поставка в Южно-Сахалинск самой модульной котельной, а также дымовой трубы, следующим этапом подрядчик - компания "Московские котельные системы" приступит к их монтажу.
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