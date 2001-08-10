Около 900 автомобилей переведут на газ в Южно-Сахалинске в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале года в работе специалистов администрации уже 100 заявок от горожан на переоборудование личного транспорта. С момента действия муниципальной программы на газомоторное топливо в областном центре переведено более 3000 автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Спрос на установку газобаллонного оборудования на личный транспорт среди горожан с каждым годом возрастает. Жители Южно-Сахалинска могут переоборудовать личный транспорт за счет собственных средств, а затем подать документы на компенсацию в департамент городского хозяйства. Как отмечает начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, активному переводу автомобилей на экологичный вид топлива способствует и процедура трехстороннего соглашения.

- Гражданам, которые хотят перевести свой автомобиль на газ, необходимо обратиться в любую специализированную организацию и заключить трехстороннее соглашение, в котором в том числе участвует администрация города. Муниципалитет после получения подтверждающих документов производит оплату в размере 150 тыс. рублей напрямую организации, оказывающей услугу по переводу автомобиля на газомоторное топливо, - рассказал Александр Комлев.

Для получения компенсации необходимо, чтобы были соблюдены два основных требования: автомобиль не должен быть старше 20-ти лет; заявитель должен иметь прописку на территории городского округа. В 2022 году этими мерами поддержки воспользовались 866 южносахалинцев.

Отметим, использование газобаллонного оборудования - более экономичный вариант для автолюбителей. Стоимость газа на порядок меньше бензина. К тому же, для владельцев автотранспорта, работающих на газомоторном топливе, на 50% снижен транспортный налог. Также перевод автомобилей на газ способствует улучшению экологической ситуации в городе.

Мероприятия по переоборудованию личного транспорта - одно из ключевых направлений муниципалитете, которое находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта "Единая Россия" "Зеленая экономика".

Перечень организаций, предоставляющих услуги по переводу транспорта на газ, размещен на официальном сайте администрации города.

Получить консультацию по переводу транспортного средства на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 8).