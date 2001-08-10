Бизнесменам Южно-Сахалинска расскажут, как использовать цифровые технологии для развития дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска пройдет семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: "Digital-marketing: что это и как работает для бизнеса". Мероприятие состоится 26 января с 11 до 13 часов в актовом зале мэрии по адресу: ул. Ленина, д. 173, 4-й этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Digital-маркетинг - это набор маркетинговых активностей с использованием различных цифровых тактик инструментов и каналов связи для общения с целевой аудиторией там, где потенциальные клиенты проводят большую часть своего времени - в сети. Бизнес, который использует разные каналы digital-маркетинга, имеет возможность взаимодействовать с целевой аудиторией намного эффективней и своевременней, тем самым постоянно повышая количество новых клиентов и лояльность аудитории к бренду.

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые горожане.

В программе семинара значатся вопросы:

- зачем бизнесу нужен digital-маркетинг;

- цели и задачи digital-маркетинга;

- четыре канала digital-маркетинга;

- примерная стратегия digital-маркетинга;

- новая социальная сеть Тенчат. Возможности и перспективы для бизнеса.

Заявки на участие в семинаре принимают в отделе поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на сайте администрации города. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).