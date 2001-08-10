Бизнесменам Южно-Сахалинска расскажут, как использовать цифровые технологии для развития дела
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска пройдет семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: "Digital-marketing: что это и как работает для бизнеса". Мероприятие состоится 26 января с 11 до 13 часов в актовом зале мэрии по адресу: ул. Ленина, д. 173, 4-й этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Digital-маркетинг - это набор маркетинговых активностей с использованием различных цифровых тактик инструментов и каналов связи для общения с целевой аудиторией там, где потенциальные клиенты проводят большую часть своего времени - в сети. Бизнес, который использует разные каналы digital-маркетинга, имеет возможность взаимодействовать с целевой аудиторией намного эффективней и своевременней, тем самым постоянно повышая количество новых клиентов и лояльность аудитории к бренду.
К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые горожане.
В программе семинара значатся вопросы:
- зачем бизнесу нужен digital-маркетинг;
- цели и задачи digital-маркетинга;
- четыре канала digital-маркетинга;
- примерная стратегия digital-маркетинга;
- новая социальная сеть Тенчат. Возможности и перспективы для бизнеса.
Заявки на участие в семинаре принимают в отделе поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на сайте администрации города. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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