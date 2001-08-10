Учащиеся лицея № 1 привезли подарки в Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ребята, посетив социальное учреждение, побеседовали с постояльцами и раздали им собранные нужные вещи. Встреча произошла в рамках Декады добрых дел - традиционной серии мероприятий, которую организует образовательное учреждение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы очень признательны и благодарны ребятам, которые пришли, пообщались, вручили подарки. Самое главное - это внимание, которое получили наши подопечные, особенно из отделения милосердия, люди, которые всегда рады встречам, хотят пообщаться, - комментирует специалист по социальной работе в доме-интернате Любовь Отрок.

Постояльцев встречали ростовые куклы - ученики одного из старших классов в анимационных костюмах.

- Очень приятно сегодня, что к нам пришли такие ребята с сюрпризами, что нас помнят, душа радуется. С ними мы разговорились, спасибо за встречу, подарили хорошее настроение, - делится одна из постояльцев дома-интерната, 90-летняя Мария Аксенова.

Учитель информатики, педагог дополнительного образования лицея № 1 Виктор Беспалов рассказал, что ежегодно в лицее № 1 проходит Декада добрых дел, в рамках которой коллектив помогает различным специализированным учреждениям Южно-Сахалинска.

Завершит серию мероприятий большая благотворительная ярмарка с участием образовательных организаций и учреждений дополнительного образования областного центра. Инициативу лицея № 1 поддержал Департамент образования Южно-Сахалинска, оказавший организационную помощь. В рамках ярмарки запланировано выступление творческих коллективов. Вырученные средства направят в поддержку городских социальных учреждений. Ярмарка состоится 21 января с 14.00 до 17.00 в ТРК «Сити Молл» на 3-м этаже.