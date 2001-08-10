Власти Южно-Сахалинска рассказали о планах в работе с обращениями граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году администрация областной столицы продолжит курс на внедрение современных, эффективных форм взаимодействия с населением и по упрощению процедуры подачи обращений. Вице-мэр Дмитрий Хайбриев рассказал ТИА "Острова" о планах муниципалитета по курируемым направлениям.

В этом году в администрации Южно-Сахалинска поставлена основная задача - на высоком уровне держать результативность рассмотрения обращений, поддерживать обратную связь с гражданами.

В прошлом году 288 жителей обратились в администрацию для записи на приемы к мэру, первому вице-мэру, вице-мэрам. Должностные лица администрации приняли 240 граждан, 145 из которых оказались в трудной жизненной ситуации. 299 вопросов рассмотрены.

В 2022 году в социальные сети мэра и администрации поступили более 22,5 тыс. сообщений от жителей. К оперативному реагированию на проблемы включались все подразделения администрации. Работа в этом направлении активно продолжается и в 2023 году.

Муниципальный центр управления МКУ "Агентство по развитию Южно-Сахалинска", который занимается отработкой обращений и сигналов, поступающих через социальные сети, в прошлом году стал лидером конкурса "Пресс-служба года" в номинации "Лучший PR-проект в муниципальной сфере".

В 2023 году планируется активная популяризация добровольческой деятельности на территории городского округа - на это есть запрос; пополнение волонтёрского резерва новыми добровольцами, а также выстраивание прочных сотруднических связей с другими волонтёрскими объединениями города.

- Мы видим большой отклик людей, которые готовы проявлять сопричастность в разных сферах, к примеру, поддерживая ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Продолжается работа с их семьями, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Напомним, в Южно-Сахалинске действует ресурсный центр по развитию добровольчества под координацией Центра молодежных инициатив. В 2022 году волонтёры оказывали помощь в различных проектах, например: проект "Формирование комфортной городской среды", акция "Помоги собраться в школу", цикл мероприятий "Акция Добрых Дел", помимо этого оказывали адресную помощь семьям мобилизованных.

В 2023 году в муниципалитете продолжится работа с инициативными гражданами. Планируется, что в этом году в муниципалитете будет зарегистрировано уже больше 100 ТОСов - администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений. ТОС - эффективная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления и взаимодействия с органами власти. Практику Южно-Сахалинска в этой сфере планируется использовать при создании ассоциации ТОСов Сахалинской области, отметил вице-мэр.

Напомним, что для того, чтобы поддерживать и развивать инициативу жителей, на территории городского округа действует финансовый механизм поддержки - это конкурс социальных проектов на проведение мероприятий по благоустройству территорий ТОС. На реализацию конкурса в этом году предусмотрено 7 млн. рублей. Проведение запланировано в первом полугодии текущего года. Максимальная сумма муниципального гранта составляет 500 тыс. рублей. С момента реализации конкурса финансовую поддержку получили 137 проектов на общую сумму более 72 млн. рублей.

Также в 2023 году предусмотрен 1 млн. рублей на реализацию конкурса на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по защите животных. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения общественных инициатив по решению вопросов, направленных на пропаганду гуманного отношения к животным, снижение численности безнадзорных животных, развитие волонтерского движения помощи животным в городском округе.

Также администрацией города будет проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение уставной деятельности. Максимальный размер составляет 200 тыс. рублей. На реализацию конкурса в 2023 году предусмотрено 600 тыс. рублей.

Что касается сферы общественной безопасности и контроля, административная комиссия города Южно-Сахалинска в 2022 рассмотрела более 2300 дел об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму более 5 млн. руб., взыскано более 12 млн. руб. Основными остаются нарушения в сфере благоустройства, такие как: парковка на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями; проведение земляных работ без ограждений и информационных стендов, непринятие мер к восстановлению нарушенного благоустройства; вынос грязи с территорий строительства; содержание объектов благоустройства.

В 2023 году при ремонте автодорог в Южно-Сахалинске специалисты постараются выйти на применение методов пневмонабрызга - новой струйно-инъекционной технологии проведения ямочного ремонта, сейчас принимаются меры по закупке соответствующего оборудования. Департамент общественной безопасности и контроля, изучив практику, внес предложение департаменту дорожного хозяйства и благоустройства внедрить такую технологию. Кроме того, на последнем штабе по благоустройству принято решение проводить ямочный ремонт в городе - круглогодично. Это должно существенно улучшить качество дорог города.

В 2023 году, в сравнении с 2022 годом, специалисты правового департамента ожидают рост количества обращений граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. В конце прошлого года в Закон Сахалинской области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области" внесли изменения. На их основании к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Сахалинской области, отнесены лица, постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие указанные территории и прибывшие на территорию Сахалинской области.

В 2022 году к специалистам департамента за бесплатной юридической помощью обратились 934 заявителя, отнесенных к льготным категориям граждан, имеющим право на ее получение. Осуществлялись выезды в учреждения, на обслуживании которых находятся льготные категории граждан.

Также в 2023 году будет продолжаться деятельность Общественного совета городского округа "Город Южно-Сахалинск", Совета представителей малочисленных народов Севера при администрации города Южно-Сахалинска.

Будет организовано проведение городского конкурса "Женщина года". За период существования конкурса с 2008 года в нем поучаствовали 375 женщин.

В 2023 году планируется изменение формата проведения акции "Активный двор" - она станет масштабнее. В 2022 году МАУ "Центр молодёжных инициатив" провёл более 30 акций на придомовых территориях и в благоустроенных скверах. Мероприятия получили положительный отклик от жителей города. В них приняли участие более 1500 человек. В 2023 году планируется, что акции будут в вечернее время в благоустроенных скверах и городских пространствах города в формате уличного фестиваля. Уличный фестиваль будет представлять собой концертную площадку, на которой будет выступать талантливая южносахалинская молодёжь. Во время фестиваля будут работать площадки по интересам для детей и взрослых.

Также в этом году арт-фестиваль творческой молодежи "Заяви о себе" расширит направления до четырех. К уже имеющимся трём (художественное чтение произведений, вокальное искусство, танцевальное искусство) добавится направление "Музыкальные группы". В 2023 году арт-фестивалю исполнится 13 лет.