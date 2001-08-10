Мэр Ноглик получил предостережение от заместителя сахалинского прокурора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам выезда заместителя прокурора Сахалинской области Михаила Копылова. в Ногликский район мэру муниципального образования объявлено предостережение, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Заместителем прокурора Сахалинской области Михаилом Копыловым осуществлен рабочий выезд в Ногликский район.

В ходе выезда посещены объекты строительства – дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов в пгт. Ноглики, а также многоквартирный жилой дом.

На объекте проведено оперативное совещание с министром строительства Сахалинской области, мэром городского округа, руководителем Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области и иными представителями подрядчика и заказчика, в ходе которого обсуждены проблемы строительства, сроки его окончания.

По итогам проверки хода строительства дома-интерната выявлены нарушения в части охраны труда, в связи с чем прокуратурой района в адрес руководителя подрядчика внесено представление.

По итогам выезда на строительную площадку многоквартирного дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья, обсуждены вопросы соблюдения подрядчиком сроков строительства, выполнение требований градостроительного законодательства при выполнении строительных работ.

Мэр городского округа предостережен заместителем прокурора Сахалинской области о недопустимости нарушения закона в части обеспечения контроля за выполнением подрядчиком контрактных обязательств, недопустимости приемки несоответствующих предъявляемым требованиям жилых помещений.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.