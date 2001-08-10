Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 января на "Горном воздухе" состоится музыкально-развлекательный фестиваль "Всероссийский день снега". Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.

На нижней станции будет бесплатно раздаваться воздушная сладкая вата, попкорн и веселое настроение аниматорами и ведущим.

В кафе «Дружба» на средней станции пройдут творческие мастер-классы по росписи керамических игрушек и магнитов.

На верхней станции всех любителей горных лыж и сноубордов ожидает профессиональный фотограф, который будет создавать Ваши живые фотографии на фоне красивого зимнего пейзажа. В Долине туристов для Вас выступит музыкальный коллектив “Real time”, диджеи из популярного ночного клуба представят свои танцевальные сеты, а ведущий вечера Виктор Абабков разыграет замечательные подарки от наших партнеров и проведет запоминающиеся интерактивные игры и веселые конкурсы.

Также хотим напомнить, что добраться до Долины туристов можно по дороге «Парковая», которая берет свое начало от перекрестка улиц Горького и Больничной.