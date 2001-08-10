Дороги к школам в Южно-Сахалинске становятся комфортными и безопасными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большой объем ремонтных работ в прошлом году выполнен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ("БКД"). Особое внимание уделяется магистралям, ведущим к социально значимым объектам, учреждениям образования, культуры и спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в прошлом году в областном центре отремонтировали улицу Детскую. В этом районе расположены гимназия №3, городской парк, детский технопарк, наблюдается оживленный автомобильный трафик.

Как рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства, на участке протяженностью 613 метров был уложен новый асфальт, заменены и расширены тротуары, бордюрные камни, в нормативное состояние приведены места понижения бордюров. Также проведено озеленение, выполнены другие работы.

Всего в прошлом году работы в рамках "БКД" были выполнены на 13 объектах общей протяженностью 10,6 км, в том числе на улицах Украинской, Шоссейной, Авиационной, Комарова, Детской, Ленина, Лермонтова проспекте Победы и др.

В 2023 году реализация проекта "БКД" продолжится. Заключены контракты на капитальный ремонт ул. Крайней на участке от ул. Долинской до ул. Карьерной, на ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской. Также Завершится капитальный ремонт ул. Зеленой в Березняках.

Добавим, также в этом году запланировано строительство ул. Просвещения между пр. Мира и ул. Ленина для обеспечения транспортной доступности к расположенному здесь жилому комплексу. Продолжится реконструкция моста через реку Сусуя на ул. Сахалинской. Также будет размещен аукцион на поиск подрядных организаций на капремонт ул. Фабричной от Физкультурной до пер. Озерного и ремонт ул. Пуркаева от ул. Комсомольской до пр. Мира. Работы планируют выполнить в 2023 году.