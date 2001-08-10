Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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Мэр Ноглик получил предостережение от заместителя сахалинского прокурора
12:59, | Новости общества Сахалина и Курил

В Березняках пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация  города в пятницу, 20 января, приглашает на выездной прием жителей с. Березняки. На вопросы граждан ответят  представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится завтра в 16.00 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8а.

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