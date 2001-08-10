Южносахалинцев приглашают на службу по контракту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске ведет прием граждан от 18 лет категорией годности к военной службе А и Б. Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту необходимо обратиться в военный комиссариат, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Медицинское освидетельствование проводится в поликлинике по месту регистрации.

Для тех, кто состоит на воинском учете в военном комиссариате Южно-Сахалинска, медицинское освидетельствование проводится в поликлинике №4 (ул. Комсомольская, д. 200). Тем, кто состоит на воинском учете в других военных комиссариатах Сахалинской области, после прохождения медицинского освидетельствования необходимо прибыть в пункт отбора для подачи заявления (адрес пункта: ул. Комсомольская, д. 219).

В военном комиссариате Южно-Сахалинска отмечают, что контракт заключается на срок от трех месяцев до года (или более). При убытии на СВО (в течение одного месяца) выплачивается единовременная материальная помощь от правительства Сахалинской области в размере 300 тысяч рублей.

При заключении контракта сроком на 1 год и более, дополнительно начисляется единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей в соответствии с указом президента Российской Федерации.

С более подробной информацией можно ознакомиться в военном комиссариате Южно-Сахалинска по телефону 75-41-00.