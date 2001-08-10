Власти Южно-Сахалинска обозначили основные задачи в сфере строительства на 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ключевыми направлениями работы для муниципалитета останутся возведение жилья и социально значимых объектов. Также в областном центре продолжится реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. О приоритетах работы администрации города в отрасли строительства ТИА "Острова" рассказал вице-мэр Ильдар Ахтариев.

Южно-Сахалинск сохраняет лидирующие позиции по темпам возведения жилья, в том числе ИЖС, социального и коммерческого. В прошлом году на территории городского округа было введено в эксплуатацию свыше 285 тыс. квадратных метров при том, что плановый показатель составлял 273, 6 тыс. квадратных метров.

В 2023 году намечено ввести порядка 252 тыс. жилых «квадратов». Изменение показателя объясняет очередной инвестиционный цикл строительства. В прошлом году в муниципалитете началось возведение жилья на новых территориях. В частности, в активную фазу реализации вступили крупные проекты, которые затрагивают северную часть города: ЖК «Уюн Парк», ЖК «Green Town» в с. Новая Деревня. Ведется строительство ЖК «Южный парк», микрорайона «Горизонт».

В текущем году продолжится возведение социально значимых объектов. Так, ведется строительство дополнительного здания к СОШ №30 в планировочном районе Луговое. Новый корпус рассчитан на 550 мест. В него будут переведены 5-11 классы, в действующем корпусе останется начальная школа. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Также в Луговом идет возведение детской школы искусств. Она предназначена для обучения 230 детей. В прошлом году на объект вышла новая подрядная организация, которая уже приступила к работе. Планово ДШИ должна быть сдана в 2024 году.

В этом году ожидается начало строительства здания центральной детской музыкальной школы (второй и третий этапы) на 210 мест. Подрядчик уже определен. Завершение работ намечено на 2025 год.

В наступившем году администрация продолжит работу по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда. Одно из ключевых направлений — возведение муниципалитетом нового жилья. Так, в городском округе запланирован ввод в эксплуатацию дома в с. Березняки. Срок завершения строительства - май 2023 года. В весенне-летний период на прилегающей территории будет проведено благоустройство.

В планировочном районе Ново-Александровск идет возведение семиэтажного жилого дома по пер. Горького на 102 квартиры. Окончание строительства дома запланировано к концу года, благоустройство планируется завершить в 2024 году. Жители планировочного района переедут в новые квартиры в следующем году.

Подрядная организация приступила к подготовительным работам по строительству жилого комплекса на ул. Больничной. Здесь запланировано возведение двух пятиэтажных корпусов на 180 квартир. Строительство домов ведется для переселения южносахалинцев, проживающих в общежитиях на Коммунистическом проспекте №21 А и №21 Б.

Кроме того, в ходе реализации программы по переселению администрация города ведет работу по приобретению жилья у застройщиков. В планах на 2023 год расселить 3 985 квадратных метров жилья. В новые квартиры переедут около 90 семей.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы в 2023 году продолжится строительство базы для АО «Транспортная компания». Комплекс будет отвечать всем современным требованиям. Мероприятие реализуется в рамках транспортной реформы.

На территории новой базы будет располагаться современный производственный и административно-бытовой корпуса, открытая стоянка на 200 автобусов и 50 электробусов, контрольно-пропускной пункт, мойка на четыре линии, вспомогательные сооружения (очистные сооружения, газовая котельная, трансформаторная подстанция и т.д.), подъездная дорога. Общий срок выполнения работ определен до конца 2024.

В 2023 году планируется завершить работу по строительству южного канализационного коллектора. Инженерный объект будет подключен к недавно модернизированным очистным сооружениям «ОСК-7». Процесс очистки на «ОСК-7» будет осуществляться по самым высоким требованиям и повлияет на улучшение экологической ситуации в южной части областного центра.

В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» в 2023 году в западной части областного центра, в частности, в районе Владимировка начнется строительство сетей водоснабжения (1-7 этапы). В этом году планируется выполнить 1, 2, 5 этапы протяженностью - 12 139,4 м. Начало строительно-монтажных работ запланировано в мае. Окончание строительства запланировано не позднее 4-го квартала 2024 года.