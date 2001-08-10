В Южно-Сахалинске продолжается Декада добрых дел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается Декада добрых дел. В этот раз инициаторы благотворительной акции - представители лицея №1 приехали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для воспитанников "Маячка" была специально разработана культурно-развлекательная программа: для старшеклассников - интеллектуально-развивающий блок, для малышей - подвижные интерактивные игры. Проводили мероприятие сами лицеисты.

- Сегодня мы постарались показать ребятам, как можно посмотреть на мир с разных сторон, проявить фантазию, не стесняться выражать себя, задавать вопросы. Было здорово и эмоционально. "Декада" - это интересное и многогранное событие, как для тех, к кому мы приезжаем, так и для нас самих. Это новый полезный опыт и заряд позитива для всех, - рассказала учащаяся лицея №1, представитель медиацентра образовательного учреждения Айназик Адылбекова.

Напомним, в этом году Декада добрых дел, которая ежегодно проводится в лицее №1, расширила свои границы - авторы идеи решили посетить Дом ребенка, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок", Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Еще один важный пункт в списке добрых дел лицеистов - сбор кормов и лекарств для животных, средств гигиены, круп и консервов, ветоши, которые направят в приюты.

Кроме этого, в рамках "Декады" учащиеся лицея № 1 совместно Центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска будут оказывать адресную помощь старшему поколению в уборке квартир, расчистке снега, покупке продуктов и пр.

Завершит серию мероприятий большая благотворительная ярмарка с участием образовательных организаций и учреждений дополнительного образования областного центра. Инициативу лицея № 1 поддержал департамент образования Южно-Сахалинска, оказавший организационную помощь. В рамах ярмарки запланировано выступление творческих коллективов города. Вырученные средства направят в поддержку социальных учреждений областного центра. Ярмарка состоится 21 января с 14.00 до 17.00 в ТРК "Сити Молл" на 3-м этаже.