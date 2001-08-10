Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске отмечают Крещение Господне

В Поронайске отмечают Крещение Господне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 19 января поронайцы окунулись в прорубь в честь одного из главных православных праздников - Крещения.
Для верующих традиционно организовали купель на гастелловском карьере. Рядом с купелью дежурят оперативные службы.
 
Сегодня окунуться можно в течение всего дня до 20:00. В 12:00 и 18:00 с городской площади до купели отправится автобус. Специалисты отмечают, что необходимо заранее подготовить свой организм к низким температурам, чтобы избежать переохлаждения и других последствий.

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