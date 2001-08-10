Сахалинцы собрали полтонны использованных батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Карта точек сбора батареек растет. Еще 10 контейнеров, куда можно принести ненужные источники питания, появились в Южно-Сахалинске. 9 точек в магазинах сети "Столичный" и 1 – в детском саду "Радуга", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Дошкольное учреждение № 39 «Радуга» в областном центре уже больше года участвует в различных экологических акциях. Для их проведения в детском саду даже выделили отдельное помещение. Там малышам рассказывают, как необходимо беречь природу: зачем нужно сортировать отходы, почему батарейки нельзя выбрасывать вместе с ТКО. Дошколята собирают использованные элементы питания, чтобы потом отдать на переработку. А еще копят пластиковые крышки, из которых делают забавные поделки.

- В своей работе мы используем только игровую форму. И в этом нам помогают «Эколята». Это персонажи, которые знают все о бережливом отношении к природе. В стенах нашего сада мы часто проводим экологические акции совместно с другими учреждениями. Соответственно, к нам часто приходят гости и многие задавались вопросом: куда деть старые батарейки? Мы уже собрали около 20 кг, - рассказала старший воспитатель детского сада «Радуга» г. Южно-Сахалинска Надежда Чернянская.

Летом прошлого года региональный оператор по заявкам начал устанавливать контейнеры для сбора батареек. Такие точки появились в ряде районов Сахалинской области: супермаркетах, школах и других учреждениях. Не стал исключением и детский сад «Радуга».

- Мы поддерживаем желание сотрудников учреждения, его воспитанников и родителей детей быть в числе тех, кото бережет природу. А батарейки являются очень распространённым отходом, который в каждом доме образуется в большом количестве. Очень важно именно с раннего возраста приучить детей, что нужно беречь природу вокруг себя и сортировать отходы. Мы видим в этом свою миссию, в том числе в продвижении экологического настроя среди молодежи и самых маленьких членов общества, - добавил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

С недавних пор места для сбора батареек появились в сети супермаркетов «Столичный». Всего установлено 46 контейнеров. Список адресов, можно найти на сайте регионального оператора (www.aotko65.ru/?m=text&content=184). За все время собрано больше полтонны использованных источников питания. После накопления достаточной партии, батарейки отправятся на перерабатывающий завод на материк. Там эти отходы получат вторую жизнь.