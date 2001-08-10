Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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09:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы собрали полтонны использованных батареек

Сахалинцы собрали полтонны использованных батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Карта точек сбора батареек растет. Еще 10 контейнеров, куда можно принести ненужные источники питания, появились в Южно-Сахалинске. 9 точек в магазинах сети "Столичный" и 1 – в детском саду "Радуга", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Дошкольное учреждение № 39 «Радуга» в областном центре уже больше года участвует в различных экологических акциях. Для их проведения в детском саду даже выделили отдельное помещение. Там малышам рассказывают, как необходимо беречь природу: зачем нужно сортировать отходы, почему батарейки нельзя выбрасывать вместе с ТКО. Дошколята собирают использованные элементы питания, чтобы потом отдать на переработку. А еще копят пластиковые крышки, из которых делают забавные поделки.

 - В своей работе мы используем только игровую форму. И в этом нам помогают «Эколята». Это персонажи, которые знают все о бережливом отношении к природе. В стенах нашего сада мы часто проводим экологические акции совместно с другими учреждениями. Соответственно, к нам часто приходят гости и многие задавались вопросом: куда деть старые батарейки? Мы уже собрали около 20 кг, - рассказала старший воспитатель детского сада «Радуга» г. Южно-Сахалинска Надежда Чернянская.

Летом прошлого года региональный оператор по заявкам начал устанавливать контейнеры для сбора батареек. Такие точки появились в ряде районов Сахалинской области: супермаркетах, школах и других учреждениях. Не стал исключением и детский сад «Радуга».

 - Мы поддерживаем желание сотрудников учреждения, его воспитанников и родителей детей быть в числе тех, кото бережет природу. А батарейки являются очень распространённым отходом, который в каждом доме образуется в большом количестве.  Очень важно именно с раннего возраста приучить детей, что нужно беречь природу вокруг себя и сортировать отходы. Мы видим в этом свою миссию, в том числе в продвижении экологического настроя среди молодежи и самых маленьких членов общества, - добавил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

С недавних пор места для сбора батареек появились в сети супермаркетов «Столичный». Всего установлено 46 контейнеров. Список адресов, можно найти на сайте регионального оператора (www.aotko65.ru/?m=text&content=184). За все время собрано больше полтонны использованных источников питания. После накопления достаточной партии, батарейки отправятся на перерабатывающий завод на материк. Там эти отходы получат вторую жизнь.

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