В 2022 году на Сахалине в два раза увеличилось количество обращений на горячую линию ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В едином кол-центре ЖКХ, созданном по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в 2022 году операторами принято более 22 тысяч звонков. Из них 13,5 тысяч (62%) приходится на Южно-Сахалинск, более 2 тысяч - на Холмский район, чуть более тысячи - на Углегорский и Корсаковский районы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
По информации руководителя кол-центра Татьяны Букреевой, с каждым годом количество заявок увеличивается. По сравнению с 2021 годом, когда поступило 12 тысяч звонков, в 2022 году зарегистрировали в 2 раза больше. Реже всех с заявками обращались жители Северо-Курильского (17), Курильского (53) и Смирныховского районов (62).
- Люди, обратившиеся к нам единожды, звонят снова, но уже по другим вопросам. Многих узнаем по голосу. Большинство вопросов решаются оперативно. Однако встречаются и сложные заявки, для решения которых нужны и финансирование, и время, - отметила Татьяна Букреева.
Самой актуальной темой обращений в прошедшем году стал вопрос по расчистке от снега и наледи во дворах. Зарегистрировано более 6,5 тысяч заявок. Свыше 5600 дано консультаций по различным вопросам, находящихся в компетенции горячей линии. По вопросам теплоснабжения граждане обратились более 2300 раз.
В прошедшем году перечень задач у операторов горячей линии ЖКХ расширился. С августа они принимают заявки на покупку угля, заносят их в специальную программу, контролируют доставку до потребителя и организуют замену твердого топлива в случае доставки неудовлетворительного качества. По этой теме зарегистрировано было 1789 обращений, половина из них - консультационного характера.
Кроме того, с 1 ноября приступили к приему вопросов по газификации домовладений. В данном направлении работа выстроена с региональным министерством энергетики.
Напомним, что направить информацию на горячую линию можно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу (воскресенье выходной) следующими способами:
- позвонить по номеру 8‑800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов;
- написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.
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