Южносахалинцам напоминают об изменениях в приеме показаний приборов учета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января изменился порядок приема по показаний приборов учета. Сейчас горожанам необходимо подавать данные напрямую поставщикам услуг в АО "Сахалинская коммунальная компания" и в "РВК-Сахалин". В том случае если гражданин не успевает подать данные в январе, оплата будет рассчитана не по нормативу, а по среднемесячным показаниям приборов учета, с последующим перерасчетом после поступления данных. Никаких штрафных санкций к абонентам в переходный период не последует, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новый порядок передачи показаний вызвал вопросы у горожан, жители жаловались на невозможность дозвониться до поставщиков услуг.

С целью повышения комфорта населения в вопросе расчета за коммунальные услуги с сегодняшнего дня открыт Центр обслуживания абонентов «РВК-Сахалин» по адресу пр. Победы, 39. В офисе специалисты компании помогают жителям в решении вопросов, которые касаются предоставления услуг водоканала. Также увеличено число операторов до 6 человек, обслуживающих работу горячей линии по телефонам 8(4242) 511-217, 511-218, по которым принимаются показания приборов учета за холодную воду. Сделать это также можно в личном кабинете на сайте компании.

Южносахалинцы, проживающие в индивидуальных жилых домах, могут передавать показания за холодную воду в личном кабинете на сайте «РВК-Сахалин», а также по телефонам 8 (4242) 497-926, Whatsapp 8-984-139-25-47.

В январе прием показаний за холодную воду будут приниматься до 25 числа. Затем прием сведений от абонентов будет осуществляться с 20 по 25 число каждого месяца.

Передать показания индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) можно по телефонам: 8-914-760-79-43, 8-914-760-79-48, а также через интернет:

https://skk65.ru/send/form.php

http://rkc.yuzhno-sakh.ru

http://dom.gosuslugi.ru личный кабинет в системе ГИС «ЖКХ»

Кроме того, южносахалинцы могут оставить показания приборов на бумажном носителе в АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26, в понедельник, вторник и четверг с 8:30 до 16:40, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Отметим, что СКК ведет придет прием показаний приборов учета холодной воды только от жителей села Синегорск, Санаторное, Березняки, Старорусское, Новая Деревня и Ключи, а также пл/р Ново-Александровск.

Обращаем внимание, что диспетчеры ресурсосбнажающих компаний не могут принимать от абонентов показания приборов учета, не обслуживаемых в их компании. Так специалисты СКК не имеют право фиксировать данные счетчиков холодной воды, а РВК-Сахалин в свою очередь не принимает показания за горячее водоснабжение.

Подробная информация о новых способах передачи показаний размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.