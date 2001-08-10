В Южно-Сахалинске расчищают подвалы многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты администрации ведут обследования подвальных помещений многоквартирного жилого фонда. Управляющим компаниям поручено проверить их состояние и устранить выявленные нарушения. Горожан просят не захламлять подвалы впредь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мониторинг проводится в связи с решением о проведении противопожарных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС, принятым распоряжением КЧС Сахалинской области в ноябре 2022 года. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля и департамента городского хозяйства регулярно проверяют, насколько помещения захламлены и, по результатам работы, составляют акты и направляют управляющим компаниям. Затем УК разрабатывает график по очистке подвальных помещений в жилом фонде и выполняет работы, заранее предупреждая жильцов. По окончании УК предоставляет специалистам мэрии информацию о выполнении работ.
- Затем мы совершаем контрольный осмотр, проверяем, насколько качественно и в полном объеме выполнена расчистка. Обследование показывает, что жильцы оставляют в подвалах предметы мебели, техники, автошины, канистры с бензином, горюче-смазочные, лакокрасочные материалы - все это приходится вывозить. В такой ситуации следует напомнить горожанам, которые пользуются подвальными помещениями, что за нарушение правил противопожарного режима предусмотрена ответственность, - комментирует начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.
К работе специалистов администрации подключатся депутаты. Сегодня состялся рейд по нескольким адресам, в их числе дома № 9 и 11 по ул. Фабричной, которые находятся в управлении у ООО «Искра». В УК направлен акт об устранении выявленных замечаний.
- В подвалах находили и горюче-смазочные материалы, дрова, доски. Были и электропровода, розетки, похоже, что кто-то проводил сварочные работы. Вопрос мы возьмем на контроль, впоследствии проверим исполнение по устранению нарушений. Обращаюсь к жильцам с просьбой не нарушать правила безопасности, быть внимательнее, - отмечает депутат Городской думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова.
Также в ведении ООО «Искра» находится дом № 21 по ул. Сахалинской - сегодня сотрудники принимали меры и проводили расчистку помещений, выносили и вывозили хлам из подвалов.
За последние два месяца мониторинг проведен в 269 многоквартирных домах, которые находятся в ведении 31 управляющей компании. Обследовано 703 подвала, в 377 выявлены нарушения по содержанию, в их числе течи инженерных коммуникаций, наличие крупногабаритного мусора, горюче-смазочных материалов, автомобильных шин, отсутствие освещения. Управляющим компаниям предстоит нарушения устранить.
В администрации напоминают, что собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах отвечают за содержание не только своей квартиры, а также за содержание общего имущества в доме и должны поддерживать его в надлежащем состоянии, соблюдать правила пользования помещениями. Граждане должны содержать в надлежащем техническом, противопожарном и санитарном состоянии подвалы и вспомогательные помещения. Занимаемые хозяйственные кладовые и прилегающие к ним проходы не предусматривают накопления там мусора, хранения легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей, газовых баллонов и других веществ и материалов.
Напомним, что в случае обнаружения нарушений, в том числе открытого доступа в подвал или на чердак, жильцам необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию, коротая обязана принять меры. Узнать к какой УК относится ваш дом можно на официальном сайте администрации города. При обнаружении газовых баллонов необходимо сообщить по телефону 112.
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