Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2023
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Для жителей Новоалександровска и Новой Деревни запланирован выездной прием граждан
15:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Новоалександровска и Новой Деревни запланирован выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 19 января, в 16.00 состоится выездной прием граждан руководителями департамента городского хозяйства для жителей Новоалександровска и Новой Деревни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Советской, 76.

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