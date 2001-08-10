Сахалинские школьники узнали о технологиях прогнозирования погоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах региона в рамках всероссийской акции прошли первые в этом году «Уроки цифры». Учащихся Лицея №2 областного центра познакомили с историей Сахалинской гидрометеослужбы и рассказали, какое оборудование и технологии используют специалисты для прогнозов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительство.

Урок для ребят провела начальник Сахалинского гидрометеоцентра Марина Колесникова. Специалист рассказала об истории службы на Сахалине, которая ведется с 1853 года. Тогда на острове была основана первая метеостанция. С тех пор она работает непрерывно при любой погоде, в прогнозировании которой задействовано большое количество специалистов, приборов, техники и технологий. Просчёт модели ведётся на суперкомпьютерах.

– В прогнозировании задействованы самые современные технологии. И одна из них – искусственный интеллект. Его возможности в работе с большими данными позволяют не только делать прогнозы точнее, но и в определённых ситуациях создавать прогноз с нуля. В скором времени мы откроем центр искусственного интеллекта на Сахалине совместно со Сбером. Уверен, это даст большой импульс для технологического роста в регионе, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Получать достоверные данные необходимо в областях, где работа напрямую зависит от погодных условий. Например, судоходство, авиаперелёты и движение междугороднего общественного транспорта — всё это возможно только при благоприятной погоде. Прогноз необходим также для сфер сельского хозяйства и при организации, например, массовых мероприятий.

– На таких уроках подают информацию в игровом формате, не как на стандартных занятиях. Это позволяет намного лучше усваивать материал, – поделилась ученица Лицея №2 Южно-Сахалинска Мария Богомазова.

– Современный мир наполнен цифровыми технологиями. Мы каждый день пользуемся мессенджерами, отправляем фото и видео в социальные сети, узнаём прогноз погоды и не задумываемся как это происходит. А это важно, особенно для подростков, которые будут создавать, в том числе новые технологии в ближайшие десятилетия. Поэтому важно увлекать подрастающее поколение темой технологий и многообразием направлений цифровой экономики. «Урок цифры» как раз и выполняет эту задачу, – прокомментировал министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирёв.