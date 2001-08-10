Власти Южно-Сахалинска рассказали, что в этом году ждет образование, культуру, спорт и социальную политику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В наступившем году администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по проектам социальной направленности, в том числе инициированным губернатором региона. Об этом и других стратегических задачах на 2023 год рассказала ТИА "Острова" вице-мэр Елена Федорова.

- Благодаря слаженной работе команды городской администрации, выработанному механизму межведомственного взаимодействия удалось достичь хороших результатов. В этом году перед нами стоят не менее важные планы по повышению уровня жизни и благополучия горожан. Также в этом году продолжим работу по оказанию помощи семьям в трудной жизненной ситуации, по поддержке старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнула Елена Федорова.

Так, в Южно-Сахалинске активную работу по оказанию помощи семьям и молодым родителям, испытывающим проблемы в социальной адаптации, ведет Общественный муниципальный совет. В прошлом году Советом рассмотрены тяжелые жизненные ситуации 13-ти семей южносахалинцев. Всем оказана помощь в виде трудоустройства, прохождения лечения, получения направлений в дошкольные образовательные учреждения, восстановления утраченных документов, обеспечения бытовой техникой, одеждой, посудой, продуктами питания, помощи в оформлении социальных пособий и выплат, решения острых жилищных проблем. Работа будет продолжена и в 2023 году.

Также в рамках реализации проекта «Борьба с бедностью» в муниципалитете проводится большая работа по снижению количества малоимущих семей. Особое внимание уделяют их постепенному переводу на самообеспеченность, оказывая помощь в трудоустройстве, обучении и преобучении и т. д. В прошлом году с семьями, принявшими участие в проекте, заключено 357 соглашений. В 2023 году планируется не сбавлять темпов и увеличить число семей, перешедших к самостоятельному обеспечению.

В приоритете остается работа по улучшению качества жизни старшего поколения. В рамках проекта «Забота 65+» продолжаются мероприятия в сфере социального обеспечения, здравоохранения, культурно-досуговой среды. В этом году планируется охватить не менее 29 тысяч человек.

Кроме этого, горожанам с ограниченными возможностями здоровья оказывается социально-бытовая, транспортная, материальная, волонтерская, медицинская помощь. Продолжается работа по адаптации жилых помещений и социально значимых объектов для маломобильных граждан. В 2023 году планируется адаптировать порядка 39 объектов. Для маломобильных граждан, проживающих на верхних этажах, предусмотрена мера поддержки по их переселению на нижние этажи. В 2022 переселено 6 человек, по состоянию на 1 января текущего года в очереди на переселение состоит 10 человек. Работа проводится в индивидуальном порядке с учетом потребностей горожан.

С целью сохранения здоровья населения администрацией Южно-Сахалинска активно применяется опыт обмена муниципальными практиками. С октября 2019 года Южно-Сахалинск является членом Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» и, начиная с 2020 года, принимает участие в конкурсе «Здоровые города России», занимая призовые места в различных номинациях. Представленные проекты были опубликованы в сборнике проектов и практик, который издается ежегодно по результатам проведенного конкурса.

В 2022 году муниципалитет представил на конкурс 11 проектов, 6 из них заняли призовые места. Сотрудничество с Ассоциацией продолжается в 2023 году, муниципалитетом планируется участие в очередном, юбилейном V конкурсе «Здоровые города», на который будут представлены лучшие проекты, направленные на укрепление общественного здоровья жителей Южно-Сахалинска.

Ведется и адресная работа по оказанию поддержки семьям мобилизованных граждан в решении их социально-бытовых вопросов. Все случаи рассматриваются индивидуально.

Помимо социальной политики продолжается масштабная работа в сферах образования, культуры, спорта.

Так, в 2023 году департамент по физической культуре и спорту планирует наращивать показатель вовлеченности граждан в ведение активного образа жизни. В течение года будет организовано не менее 156 общегородских мероприятий спортивной направленности. Продолжится реализация Всероссийского проекта «Плавание для всех». На сегодня на базе городской спортивной школы по плаванию базовым навыкам плавания обучаются 75 человек. Для участников проекта «Сахалинское долголетие» будет организовано более 52 тысяч посещений учреждений физической культуры и спорта. Также планируется повысить показатель количества горожан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году запланировано проведение порядка 5 тысяч мероприятий с суммарной посещаемостью - более 900 тысяч человек. Для школьников и молодёжи, участвующих в проекте «Пушкинская карта», запланировано проведение более 200 экскурсий, выставок, мастер-классов, концертов, лекториев, культурно-массовых мероприятий с общим охватом – порядка 10 тысяч человек.

Особую концертную программу, посвященную 150-летнему юбилею С.В. Рахманинова, подготовил городской камерный оркестр. Горожан ждут премьерные исполнения произведений, лекции-концерты. Уже 19 апреля запланировано исполнение поэмы «Колокола» для смешанного хора, солистов и оркестра.

Также в этом году в рамках фестивального проекта оркестра «Звезды Эвтерпы» состоится пятый фестиваль совместных концертов талантливых детей и профессиональных музыкантов на одной сцене.

Новую концертную программу «Модные народные» для южно-сахалинской молодежи и более взрослого поколения готовит ансамбль современной народной песни «Русский терем».

К 210-летию со дня рождения Г.И. Невельского в рамках проекта «Музей под открытым небом» состоится запуск городской экскурсии «Морские судьбы» с демонстрацией инсталлированных деталей эпохи (роспись фасадов, артобъекты, элементы благоустройства).

Кроме этого, в текущем году запланировано создание туристской инфраструктуры и обустройство велотропы протяжённостью 2,2 км в «Место силы Весточка», а также модернизация и благоустройство зоны аттракционов в ГПКиО. Также в 2023 году будут проведены капитальный ремонт кровли здания Детской художественной школы (ул. Пограничная, 31), обновление материально-технической базы Детской музыкальной школы №1 (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, литературой), приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала на базе ЦНК «Радуга».

Различные виды капитального ремонта проведут и в 23 образовательных учреждениях островной столицы, включая обновление фасадов, кровель, внутренних помещений, систем вентиляции, водоснабжения, отопления и др. Одним из знаковых событий в текущем году станет создание третьего в Южно-Сахалинске школьного технопарка «Кванториум». Для этого в гимназии №1 капитально отремонтируют помещения, где расположатся 4 квантума.

Также планируется завершить строительство двух новых детских садов в жилищном квартале «Горизонт». Каждый из них рассчитан на 240 мест. В активной фазе строительство дополнительного корпуса школы № 30 в Луговом. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2024 году.

Традиционно в 2023 году продолжатся оздоровительные кампании. Летом в лагерях отдохнут и поправят свое здоровье более 13 тысяч ребят. Также в этом году особое внимание планируется уделять популяризации здорового питания среди детей и их родителей, продолжить развитие системы общественного контроля за качеством питания в школах и садах.