В Южно-Сахалинске стартовала Декада добрых дел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благотворительная акция по оказанию помощи Сахалинскому областному специализированному Дому ребенка открыла Декаду добрых дел. Это традиционная серия мероприятий, которую организует лицей № 1 Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, ежегодно в лицее № 1 проходит Декада добрых дел. В этом году - это серия мероприятий, которая охватит "Дом ребенка", социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок", Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также лицеисты проводят акцию по сбору кормов и лекарств для животных, средств гигиены, круп и консервов, ветоши, которые направят в приюты.

- Мы выбираем учреждение или людей, которые нуждаются в помощи. В этом году декада добрых дел проходит масштабно, в течение недели мы будем помогать различным специализированным учреждениям нашего города, - рассказала заместитель директора лицея № 1 Южно-Сахалинска Наталья Коваль. - Наша идея проста - помочь добрыми делами тем, кто нуждается в помощи, подарить чуточку своего тепла и заботы.

Сегодня состоялось первое из запланированных мероприятий - вручение благотворительной помощи, собранной для Дома ребенка. Учащиеся лицея № 1 и их родители приготовили для воспитанников специализированного учреждения много подарков, которые были переданы коллективу.

- Наши гости привезли много полезных подарков: компотные смеси, батарейки для музыкальных игрушек, кондиционеры для белья, товары для творчества. Все это очень востребовано. Мы рады любой помощи и благодарим лицеистов за такую акцию. Отрадно, что у нас растет такое поколение молодежи, готовое делать добрые дела, - отметила старшая медицинская сестра "Дома ребенка"Татьяна Николаева.

Также в рамках Декады добра учащиеся лицея № 1 совместно Центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска будут оказывать адресную помощь старшему поколению в уборке квартир, расчистке снега, покупке продуктов и пр.

Завершит серию мероприятий большая благотворительная ярмарка с участием образовательных организаций и учреждений дополнительного образования областного центра. Инициативу лицея № 1 поддержал Департамент образования Южно-Сахалинска, оказавший организационную помощь. В рамах ярмарки запланировано выступление творческих коллективов города. Вырученные средства направят в поддержку социальных учреждений областного центра. Ярмарка состоится 21 января с 14.00 до 17.00 в ТРК "Сити Молл" на 3-м этаже.