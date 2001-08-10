Предпринимателям предлагают в аренду помещения для ведения бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска проводит конкурсный отбор на право заключения договора аренды в отношении объектов муниципального имущества - нежилых помещений для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилищного фонда и прочего. Прием документов продлен до 20 января (включительно) в отделе поддержки предпринимательства департамента экономического развития, расскзали ТИА "Острова" в гордской администрации.

Адрес отдела: ул. Карла Маркса, 23, 1 эт., каб. 2. Часы приема документов - с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки можно получить по телефону: 300-594 (доб. 3, 1).

Имущественная поддержка - одна из мер, предоставляемая бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Получить поддержку в виде аренды муниципального имущества сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые жители города.

С более подробной информацией об имуществе, порядке и условиях проведения отбора можно ознакомиться на официальном сайте администрации города .