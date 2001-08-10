В Южно-Сахалинске продолжается переселение горожан в адаптированные квартиры на нижних этажах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Речь идет о маломобильных горожанах с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность и передвигающихся при помощи специальных технических средств. Для данной категории населения муниципалитетом предусмотрена возможность переселения в адаптированные жилые помещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Администрация Южно-Сахалинска продолжает реализацию муниципальной программы по замене жилых помещений для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на квартиры, приспособленные для беспрепятственного доступа. Уточним, данная мера поддержки носит заявительный характер.
Южносахалинец Виктор Берлинов ранее жил на ул. Долинской в квартире на 3 этаже. Каждый спуск и подъем по лестнице для горожанина с особенностями здоровья был испытанием. Теперь он переселился на первый этаж в новостройку на ул. Смирнова.
- Я очень доволен новой квартирой и хочу сказать спасибо всем, кто в этом участвовал. Я написал заявление на обмен жилья и перед Новым годом получил ключи, а сегодня переехал. Меня эмоции переполняют, сложно выразить словами, - поделился Виктор Иванович.
Отметим, маломобильные горожане получают квартиры на нижних этажах, равнозначные: по количеству квадратных метров и комнат. На моменте подготовки жилья к заселению муниципалитетом решаются все организационные вопросы с застройщиком и управляющей компанией.
- В целях улучшения жилищных условий маломобильных горожан администрацией реализуется переселение данной категории граждан. В каждом случае ведется индивидуальная работа с заявителем. Мы подбираем жилое помещение, учитывая потребности и особенности заболевания гражданина. При необходимости дополнительно обустраиваем его поручнями, пандусами и иной инфраструктурой. Новое жилье в рамках процедуры замены предоставляется с готовой отделкой, все помещения приспособлены для комфортного проживания, - рассказала начальник управления жилищной политики Южно-Сахалинска Александра Стребкова.
Всего в прошлом году в рамках реализации муниципальной программы по замене жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, было приобретено 6 квартир в новостройках по ул. Смирнова.
- Мы содействуем в переезде, перевозке вещей и мебели. Нередко оказывается адресная помощь, к которой присоединяются неравнодушные жители и предприниматели. Специально для Виктора Ивановича спонсор приобрел новую мебель и поручни для ванной комнаты, - отметила ведущий советник департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Юлия Алиева.
В 2023 году реализация программы будет продолжена, переселения в адаптированные жилые помещения ожидают 10 горожан с особенностями здоровья.
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