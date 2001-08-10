В СНТ Южно-Сахалинска проходят профилактические рейды по пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместные обходы садоводческих некоммерческих товариществ с начала отопительного сезона проводят городская администрация Южно-Сахалинска и территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Специалисты рассказывают жителям о требованиях пожарной безопасности, передают памятки с правилами эксплуатации печей, каминов, электронагревательных приборов и другой информацией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Очередной рейд состоялся сегодня, 17 января, на территории СНТ «Труженик». Как пояснила казначей СНТ Валентина Иванцева, круглогодично здесь проживает свыше 70 семей. К сожалению, на территории товарищества случаются пожары. Последний — уже в этом году, жилой дом сгорел полностью.

- И на электричестве отапливаются, и на твердом топливе, и на солярке. Люди стараются, конечно, соблюдать правила. Никому не хочется терять имущество. Следим за оборудованием, золу складируем в специальных местах. Например, у меня на участке пять больших бочек, туда складываю, а весной вывозим, - рассказала женщина.

Участники рейда провели беседы с жителями, передали через казначея несколько памяток для тех, кого не оказалось дома.

По информации первого вице-мэра Андрея Ковальчука, в прошлом году на территории городского округа произошло почти 430 пожаров, из них 68 — на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем (подавляющее число случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, детская шалость. Для предотвращения гибели людей и сохранения имущества граждан муниципалитет проводит работу по профилактике пожаров.

Жителям частных домов напоминают:

- Исправность оборудования нужно проверять регулярно.

- Прочистку дымохода надо проводить не реже двух раз в год. Пожар в печах и дымоходах возникает из-за воспламенения сажи. Через трещины огонь может выйти из трубы и распространяться по всему помещению.

- Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. Нельзя заменять плавкий предохранитель на более мощный или медную проволоку.

- Нельзя перегружать электросеть, включая одновременно слишком много приборов, и оставлять электроприборы включенными в сеть на долгое время. Также нельзя допускать их перегрева. Запрещается эксплуатировать неисправное электрооборудование.

- Нельзя оставлять детей одних или разрешать детям находиться в помещении во время работы отопительных приборов. Нельзя оставлять без присмотра спички или зажигалки.

- Не стоит оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы.

При возникновении пожара нужно немедленно позвонить по телефонам 101 или 112 и указать точный адрес. До прибытия пожарных важно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами — водой, песком, брезентом, одеялом и проч.

Ознакомиться с правилами безопасности можно на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска по ссылке.