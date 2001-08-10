Менеджер салона сотовой связи настроил телефон пожилого сахалинца и украл деньги со счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" обратился 71-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что в период с 14 по 16 января с его банковского счета похищено более 7,5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейскими было установлено, что 14 января мужчина находился в торговом центе и зашел в салон сотовой связи, чтобы пополнить баланс. Там же он попросил консультанта оказать ему помощь в настройке телефона и передал свой гаджет консультанту. При этом банковская карта находилась в чехле телефона. После оказания услуги по установке программы и иных функций, заявителю телефон вернули.
Этим же вечером мужчине поступило сообщение с номера «900» о том, что с его счетом происходят подозрительные операции, в связи с чем его карта будет заблокирована и выпущена снова. Уже 16 января заявитель получил выписку в банке, где увидел списание с его счета двумя операциями 7510 рублей, которые он не совершал.
Сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже сбережений охинца 18-летнего менеджера по продажам, сотрудника того самого салона связи.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Проводятся следственные действия.
Материал подготовлен на основе предварительных данных
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
17:13 13 Января Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
17:01 13 Января В Южно-Сахалинске готовятся к конкурсу "Педагог года-2023"
16:32 13 Января Валерий Лимаренко продлил программу детского социального туризма на Сахалине и Курилах
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?