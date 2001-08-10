Менеджер салона сотовой связи настроил телефон пожилого сахалинца и украл деньги со счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" обратился 71-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что в период с 14 по 16 января с его банковского счета похищено более 7,5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейскими было установлено, что 14 января мужчина находился в торговом центе и зашел в салон сотовой связи, чтобы пополнить баланс. Там же он попросил консультанта оказать ему помощь в настройке телефона и передал свой гаджет консультанту. При этом банковская карта находилась в чехле телефона. После оказания услуги по установке программы и иных функций, заявителю телефон вернули.

Этим же вечером мужчине поступило сообщение с номера «900» о том, что с его счетом происходят подозрительные операции, в связи с чем его карта будет заблокирована и выпущена снова. Уже 16 января заявитель получил выписку в банке, где увидел списание с его счета двумя операциями 7510 рублей, которые он не совершал.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже сбережений охинца 18-летнего менеджера по продажам, сотрудника того самого салона связи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Проводятся следственные действия.

Материал подготовлен на основе предварительных данных