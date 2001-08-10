Подъем на сахалинскую Лягушку оборудуют ступенями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посетить "Лягушку" сможет большее число туристов без нанесения ущерба природе. К памятнику природы, который в выходной день туристического сезона могут посетить до шести тысяч человек, обустроят маршруты. Центральный вертикальный подъем оборудуют ступенями, облагородят северо-восточный пешеходный подъем, а с юго-западной части горы проложат веломаршрут. Это сделает посещение объекта не только более комфортным, но и снизит экологическую нагрузку, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Соответствующий вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

- Безусловно, это один из самых популярных и несложных маршрутов на юге острова, как для жителей Сахалина, так и для туристов. Он приковывает к себе внимание тысяч посетителей. Прекрасно, что туризм развивается, но в то же время нельзя забывать о природе. Поэтому в проекте необходимо внимательно учесть все детали. Уверен, что после создания инфраструктуры, место станет еще более популярным, - отметил Валерий Лимаренко.

Как доложил руководитель областного агентства лесного и охотничьего хозяйства Роман Остапенко, в связи с повышенным интересом и востребованностью туристического маршрута, происходит неконтролируемое образование троп людьми при подъеме на останец, возникает эрозия почвы, вытаптывается растительность. Объект постепенно теряет эстетический и экологический потенциал.

Мониторинг показал, что в пик туристического сезона в выходной день тропу посещают 4-6 тысяч туристов. Для распределения туристических потоков требуется обустроить пешеходные тропы, по которым туристы смогут посещать останец без нанесения ущерба природе.

- В этих целях предусмотрено внесение изменений в режим памятника природы "Структурно-денудационный останец "Лягушка", которым допускаются строительство, реконструкция и ремонт объектов, необходимых для функционирования памятника природы и осуществления природно-познавательного туризма, а также обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок и мест отдыха и благоустройство. Проект согласован в том числе с министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также региональными ведомствами и администрацией Южно-Сахалинска, - прокомментировал Роман Остапенко.

По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, администрация города совместно с архитектурной компанией разработала мастер-план по развитию территории рекреационной зоны "Место силы Весточка", в соответствии с которым предлагается обустроить 3 маршрута для посещения памятника природы.

Центральный вертикальный подъем протяженностью 300 метров оборудуют лестницами, северо-восточный пешеходный подъем протяженностью 1000 метров отсыпят щебнем. На особо опасных участках тропы обустроят подпорные конструкции. На всей дистанции установят информационные аншлаги и указатели. Кроме того, планируется обустройство веломаршрута протяженностью 2200 метров с юго-западной части горы. Эти работы планируется провести в текущем году.

На подходе к горе, где сейчас установлены беседки, также планируются большие работы по благоустройству и модернизации. На поляне появятся глэмпинги, в которых можно будет остановиться на ночлег, различные спортивные зоны и зоны отдыха, этнодеревня, оборудованные места для купания в реке. Реализация проекта рассчитана до 2026 года.