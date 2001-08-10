Организации и предприятия Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе по охране труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские организации и предприятия всех форм собственности приглашают принять участие в областном смотре-конкурсе по охране труда по итогам 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для этого необходимо до 1 марта включительно подать заявку (с указанием выбранной номинации) и все соответствующие документы в Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (ул. Дзержинского, 23, каб. 342 или 339) либо по электронной почте: [email protected].

Ознакомиться с положением и условиями участия в областном смотре-конкурсе по охране труда, а также скачать форму заявки можно на официальном сайте организатора - Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области в разделе «Трудовые отношения»/«Охрана труда»/«Смотр-конкурс по охране труда».

Консультации по вопросам подготовки документов можно получить телефонам: 67-25-96, 50-53-81.