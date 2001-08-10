На перекрестке улиц Сахалинская и Железнодорожная в Южно-Сахалинске временно отключен светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает МУП «Электросервис», светофор на перекрестке ул. Сахалинской и ул. Железнодорожной в Южно-Сахалинске будет временно отключен ориентировочно до 11.30. Автовладельцев просят быть внимательными и пользоваться знаками приоритета для проезда перекрестка.

В ночь на 17 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 92 единицы техники и 36 человек. За минувшие сутки на полигоны с территории города вывезено около 5000 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В дневное время к расчистке привлечены 113 спецмашин и 146 рабочих. Основные силы дорожных службы сегодня сосредоточены на борьбе с гололедицей на тротуарах, спусках к пешеходным переходам, остановочным пунктам и их обработка противогололедными материалами.

Напомним, контроль за качеством расчистки УДС в постоянном режиме проводят сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать данные о неудовлетворительном состоянии городских дорог в диспетчерскую департамента по телефону 300-475.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля ежедневно ведут мониторинг расчистки дворовых территорий. Специалисты адресно отрабатывают поступившие жалобы на некачественную работу управляющих компаний по зимнему содержанию. Сегодня будут проверены дворовые территории в юго-восточной части города. В частности, по ул. Комсомольской, Емельянова.