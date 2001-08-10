Южно-сахалинские семьи активно присоединяются к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается акция "Сопричастность", объединяющая горожан в стремлении поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, семья жительницы Южно-Сахалинска Ларисы Фокиной тоже решила присоединиться к проекту. Собрав посылку с теплыми вещами, медикаментами, антисептическими средствами и прочим, женщина принесла ее в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенном в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

- Посовещались и на выходных поехали закупить все необходимое. Также в нашу посылку положили много упаковок чая, чтобы ребята могли согреться. Наши бойцы несут свой долг с мужеством, поэтому нужно поддерживать их всеми способами. Может быть в ту редкую минуту, за чашкой горячего чая, они вспомнят о доме и им станет теплее на душе, - сказала Лариса Фокина.

Проект "Сопричастность", инициированный сахалинским отделением партии "Единая Россия", в Южно-Сахалинске реализуется при содействии местного отделения партии. Напомним, его секретарем является мэр города Сергей Надсадин.

Пункты сбора гуманитарной помощи в областном центре открыты в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на ул. Дзержинского, 40/1 и ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), а также на ул. Больничной, 34.

Список необходимых вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО, размещен в телеграм-канале https://t.me/er_uzhno/493 местного отделения партии "Единая Россия".

Подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" также можно получить на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.