На Сахалине появились первые образцовые подъезды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый облик получили подъезды в домах на Пограничной, 22 и Чехова, 103 в Южно-Сахалинске. При участии волонтеров партии "Единая Россия" и активных жильцов там покрасили входные двери, художественно расписали стены, повесили таблички с номерами домов и доски объявлений, выполненные в соответствии с дизайн-кодом островной столицы. Проект "Мой двор. Мой подъезд" реализуется в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
- Комфортная жизнь в городе начинается с уютного подъезда. В прошлом году мы провели большую работу по текущему ремонту в жилых домах. Теперь необходимо в каждой многоэтажке островной столицы создать образцовое пространство, которое радовало бы жильцов. Хочется поблагодарить тех, кто уже присоединился к решению этой важной задачи. Это волонтеры «Единой России» и активные горожане. Только общими усилиями мы сможем сделать наши подъезды уютнее, - отметил Валерий Лимаренко.
В доме 22 на улице Пограничной местные жители украсили стены подъезда рисунками морской тематики. Теперь собственников и гостей встречают маяк, волны и птицы. Такие элементы выбраны неслучайно – ранее силами жильцов при поддержке властей в рамках морской тематики был украшен двор.
- Мы как ушли в морскую тематику, так и остались в ней. Заходишь – сразу настроение поднимается. Это недорого, но эффект потрясающий. Ты не просто идешь по подъезду, а с интересом наслаждаешься этим процессом. А еще мы поменяли перила. Спасибо вам за помощь, - обратилась к губернатору жительница дома.
На Чехова, 103 жильцы украсили подъезд комнатными цветами и теперь планируют установить для них полочки.
В ходе осмотра объектов губернатор Валерий Лимаренко потребовал также привести в порядок кабели, проходящие в подъездах. Их необходимо спрятать в специальные коробы. Кроме того, было решено разработать единый стандарт содержания подъездов.
- Очень правильное решение. Такой стандарт, к примеру, есть в Москве. Должен быть и у нас. Это поможет управляющим компаниям более эффективно работать, - подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин.
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