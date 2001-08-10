Купель в парке Южно-Сахалинска сможет принять до трех тысяч человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно мероприятия, связанные с праздником Крещения Господня, проводятся в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Южно-Сахалинска. Купель оборудована с западной стороны озера Верхнего, рядом со зданием Детской железной дороги. Погружения начнутся с 22.00 18 января и завершатся до полуночи 19 февраля. Все это время на месте будут дежурить сотрудники городского управления ГО и ЧС, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

19 февраля по аллеям парка пройдет Крестный ход, после чего состоится служба по освящению купели. Колонна начнет формироваться с 11.00 возле Воскресенского кафедрального собора.

Как рассказал директор городского парка Виктор Калюжный, работы по подготовке купели практически завершены. Проверены настилы на дне и ступеньки, ведущие в воду. Все поверхности покрыты противоскользящими материалами. Проточную воду в купель закачивают два мощных насоса. Соответствие воды требованиям подтвердил Роспотребнадзор.

Дорожки вдоль проруби также выстланы противоскользящим материалом. Сейчас готовятся деревянные настилы, на которые установят вместительные армейские палатки - для переодевания купающихся. Раздевалки будут обогреваться.

Южносахалинцам напоминают о правилах поведения при посещении Крещенской купели. Окунаться можно только в специально оборудованных местах: в областном центре это купель в парке. Зимнее купание недопустимо при острых или хронических заболеваниях. Перед погружением в воду необходимо разогреть тело небольшой пробежкой или легкой разминкой. На ноги лучше надеть нескользкие тапочки. Погружаться лучше постепенно, медленно входя в воду, чтобы организм адаптировался. Нельзя прыгать в купель с берега. Нежелательно проводить в ледяной воде больше 30 секунд.

После купания лучше всего растереться махровым полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю. Категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки.