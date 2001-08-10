Первый вице-мэр Южно-Сахалинска рассказал о рабочих планах на 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук поделился планами работы по курируемым направлениям. В частности, он отметил, что в наступившем году продолжится работа по улучшению городского пространства в соответствии с утвержденными в 2022 году Генеральным планом и дизайн-кодом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Импульс для серьезных перемен получила северная часть городского округа. Это строящиеся территории агропромышленного и нефтегазового парков на подъездах к Ново-Александровску, а также новые жилые микрорайоны.

Район нового формата будет развиваться в юго-западной части города, от ул. Железнодорожной. Это перспективные планы, вместе с тем, основа для них закладывается уже сейчас. Один из примеров — намеченное строительство транспортно-пересадочного узла «Пограничный», который повысит транспортную доступность районов городского округа.

Внедрение дизайн-кода в Южно-Сахалинске проходит сразу по нескольким направлениям: уличная реклама, вывески, малые архитектурные формы, озеленение и благоустройство. В прошлом году по новым требованиям были оформлены несколько коммерческих и жилых зданий. Также проведена ревизия более тысячи вывесок на объектах торговли и бытового обслуживания на их соответствие дизайн-коду. Около 200 вывесок уже заменены. Оставшиеся также обновят. Первый вице-мэр особо подчеркнул, что муниципалитет разработал механизм поддержки для предпринимателей, которые смогут компенсировать до 70 процентов затрат на переделку.

В текущем году по дизайн-коду будут оформлены объекты преимущественно в центральной части города — на пр. Мира, ул. Ленина, Пуркаева, Горького, Сахалинской. Есть планы по реконструкции торговых павильонов по ул. Анкудинова, пр. Мира, ул. Пуркаева.

К историческому внешнему виду должна быть приведена ул. Ленина в границах ул. Сахалинской и пр. Победы. Для этого необходимо капитально отремонтировать жилые дома, на первых этажах которых разместились магазины, кафе и другие коммерческие объекты. Планируется демонтировать устаревшие навесные фасады, заменить входные группы — привести все к единой стилистике. В прошлом году уже выполнен капремонт домов №125, 127, 171, 172, 218. В этом году будут отремонтированы еще несколько. Также для следующей группы жилых домов разработана проектно-сметная документация.

Летом должен завершиться первый этап работ по комплексному благоустройству набережной реки Рогатка, которое предусматривает увеличение площади комфортных рекреационных зон. К капитальному ремонту набережной муниципалитет шел несколько лет. Была разработана проектно-сметная документация, однако вопрос финансирования оставался открытым. Реконструкция стартовала благодаря финансовой поддержке проекта губернатором Валерием Лимаренко и правительством региона в лице его председателя Алексея Белика. В 2022 году выполнены основные инженерно-технические работы. В этом году, как только позволят уличные температуры, будет завершена подготовка основания для укладки покрытия, покрытие будет уложено, установлено освещение, скамьи, выполнено озеленение.

Андрей Ковальчук подчеркнул, что Генпланом предусмотрено значительное усиление природно-экологической составляющей в развитии города и, в частности, укрепление его зеленого каркаса. Так, например, начнется строительство нового сквера на пересечении ул. Пуркаева и пр. Мира. В целом в наступившем году в Южно-Сахалинске будут высажены несколько сотен деревьев, 1000 кустарников и миллиона цветов.

Муниципалитет продолжает работу по расселению и сносу ветхого и аварийного жилфонда. В этом году пойдут под снос не менее четырех тысяч квадратных метров непригодного для проживания фонда. Благоустроенные квартиры получат как минимум 187 южносахалинцев.

Также будет усилена работа по формированию земельных участков для строительства социальных объектов — спортивных, образовательных, объектов здравоохранения, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.