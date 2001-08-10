11:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
От коронавируса умер житель Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один человек скончался от коронавируса на минувших выходных. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на сайт стопкоронавирус.рф.
По данным источника, за минувшие выходные в Сахалинской области госпитализировали 8 человек с COVID-19. Заболели 23 человека, выздоровели 26.
Как пишет astv.ru, до этого смерть от коронавируса была зафиксирована в регионе 15 октября прошлого года.
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