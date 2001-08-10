Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают бороться с гололедом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 16 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 90 единиц техники и 33 рабочих. За минувшие сутки на полигоны с территории города вывезено более 4000 кубометров снега. Дорожная обстановка стабильная, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В дневное время к расчистке привлечены 114 спецмашин и 125 рабочих. Основная задача - борьба с гололедицей на проезжей части и противогололедная обработка тротуаров.
Напомним, контроль за качеством расчистки УДС в постоянном режиме проводят сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать данные о плохом состоянии городских дорог в диспетчерскую департамента по телефону 300-475.
Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля ежедневно ведут мониторинг расчистки дворовых территорий. Сегодня специалисты адресно отрабатывают поступившие жалобы на некачественную работу УК по зимнему содержанию. Также выборочно будут проверены дворовые территории по ул. Пограничная, Чехова, Горького, Емельянова.
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