В Благовещенске из-за мороз отменили уроки в школах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Благовещенска Олег Имамеев 15 января в 18:00 ввел в городе режим повышенной готовности. Решение принято из-за похолодания. В ночные часы в областном центре температура опустится до -40 градусов, пишет ИА "Порт Амур".
- Для школьников с 16 января разрешается свободное посещение занятий для 1-8 классов по решению родителей. Прогулами отсутствие ученика на уроке считаться не будет, так как дети, оставшиеся дома тоже будут проходить обучение, выполнять задания педагогов. В этот период очный формат обучения не отменяем, но рекомендую директорам школ внести изменения в режим работы школ в утренние и вечерние часы, - пояснил Олег Имамеев
Такой же режим рекомендован для муниципальных учреждений культуры и спорта.
- Уважаемые родители, чтобы педагоги знали, будет ли ваш ребенок в школе или останется дома, обязательно сообщите о своем решении классному руководителю. Это очень важно, поскольку мы, взрослые, должны знать, где находится каждый ребенок, - обратился мэр к родителям в телеграм-канале.
Сколько дней продлится такой режим, власти будут решать в зависимости от погодных условий.
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