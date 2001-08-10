Кинокартины про путешествия и триллеры: что смотрели сахалинцы в 2022 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным онлайн-кинотектра KION от МТС, россияне за прошедший год отдавали предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в то время как у жителей Сахалина большей популярностью пользовались кинокартины про путешествия, триллеры и документальные фильмы.
В список самых любимых фильмов 2022 года у жителей Сахалина вошли роуд-муви, получивший Гран-при в Каннах «Купе номер 6» (18+), комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым и Таисией Вилковой «Непослушник» (12+), триллер о выжившей в авиакатастрофе дальневосточнице «Одна» (18+); отечественная драма «Недетский дом» (18+) с Иваном Охлобыстиным в главной роли, триллер «Одержимая» (18+) режиссера Игоря Волошина о судмедэксперте и австралийский документальный фильм «2040: будущее ждет» (6+).
Среди зарубежных сериалов в прошлом году жители Сахалина чаще всего смотрели скандинавский детектив «Мост» (18+), новое прочтение знаменитого приключенческого романа с Дэвидом Теннантом в главной роли «Вокруг света за 80 дней» (18+); остроумную криминальную комедию «Голяк» (18+) с Джозефом Гилганом и захватывающий триллер с Оливье Маршалем «Багровые реки» (18+).
Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Сахалина по предпочтениям отдали «горячему» драмеди о любви с Андреем Бурковским и Яной Гладких «AMORE MORE» (18+). Второе место кинопросмотра в регионе занимает хитовый остросюжетный сериал с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» (18+). Третье место сахалинцы отдали авантюрной комедии с Петром Скворцовым и Аленой Михайловой «Секреты семейной жизни» (18+). Из документальных сериалов KION, самым популярным оказался «Zivert. Do For Love» - документальный проект МТС Live и KION о певице Zivert (18+).
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