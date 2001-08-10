Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце 2022 года администрация областного центра разместила на аукцион две закупки на предоставление услуг: по содержанию животных без владельцев, находящихся в приюте без выпуска в привычную среду обитания, и по отлову, транспортировке и проведению ветеринарно-профилактических мероприятий животных без владельцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин, по первой закупке по результатам подведения итогов определен подрядчик - "Благотворительный Фонд "Помощь животным Сахалина". По второму - торги не состоялись, т. к. не было подано ни одной заявки.
Учитывая социальную значимость вопроса и остроту проблемы с животными без владельцев в областном центре, управление направило коммерческие предложения во все организации, оказывающие услуги по отлову животных. В соответствии с законодательством контракт был заключен с предпринимателем Виктором Константиновым.
В прошлом Виктор Константинов возглавлял местный филиал российской кинологической ассоциации, имеет ветеринарную подготовку и многолетний опыт работы с животными, хорошо разбирается в зоопсихологии.
- Работой занимаемся не как дилетанты, а как профессионалы, - отметил предприниматель.
Пункт содержания бродячих собак разместился на базе бывшей кинологической службы в с. Соловьевка. В настоящее время в вольерах проживают 40 особей. Все собаки были отловлены в Южно-Сахалинске по жалобам жителей. Первичный осмотр они прошли в пункте. Как рассказал Виктор Константинов, некоторые животные поступили с тяжелыми отравлениями.
- Люди в попытке самостоятельно бороться с беспризорными собаками раскидывают отраву. Животные очень страдают от таких варварских методов, - пояснил он.
Пункт заключил договор с Корсаковской ветеринарной станцией №7: все необходимые манипуляции проходят в операционной.
После отлова заполняется акт, в котором указывается количество и место отлова животных. На каждую собаку заводится карточка с указанием ее роста, веса, окраса и других данных. За животным наблюдают специалисты. Если оно не проявляет агрессии, то должно быть выпущено. В карточке обязательно отмечают район, где была выпущена собака после стерилизации. Запрещено выпускать собак рядом со школами, детскими садами, жилыми массивами. Агрессивные животные остаются в приюте. Они могут быть переданы по акту желающим взять их на содержание. Сотрудники управления мониторинга городского хозяйства проводят регулярные проверки деятельности пункта и документации.
Южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочее время по телефону 300-765, доб. 1, 2. По всем обращениям будут сформированы заявки и переданы для последующего отлова и размещения.
Вместе с тем, в Южно-Сахалинске участились случаи, когда жители многоквартирных домов устанавливают во дворах будки для бродячих собак. Администрация города призывает южносахалинцев не устанавливать будки и не подкармливать собак, чтобы не способствовать увеличению численности безнадзорных животных, которые могут проявить агрессию. Это особенно опасно при встрече бродячих животных с детьми.
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