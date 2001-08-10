В Южно-Сахалинске готовятся к конкурсу "Педагог года-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице на базе ДД(Ю)Т состоялся традиционный методический семинар для подготовки участников муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2023». В этот раз состязаться за звание лучших будет рекордное количество работников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования - 33 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На мероприятии с педагогами обсудили ряд организационных вопросов, проконсультировали по некоторым пунктам положения о конкурсе. Приглашенные психологи провели тренинги на знакомство и сплочение участников, а также своим опытом участия в конкурсных испытаниях поделились победители прошлых лет.
- Конкурс проходит в два этапа: очный и заочный. Последний стартует уже в понедельник - участникам предстоит подготовить медиавизитку о себе и о своей профессии. Очный этап начнется 3 февраля, в этот же день состоится торжественная церемония открытия конкурса, - рассказала ведущий советник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Людмила Клейкова.
В течение конкурсной недели участников ждет насыщенная программа – это мастер-классы, открытые уроки и занятия, решение профессиональных кейсов и другие мероприятия.
- Для меня и для нашей школы — это первый опыт участия в конкурсе «Педагог года». Наш педагогический состав очень опытный, коллеги поддержали меня и активно помогали в подготовке. Здорово, что конкурс расширил границы, благодаря чему в нем могут участвовать не только учителя-предметники, но и педагоги других областей образования, что, безусловно, поможет внести определенный вклад в развитие различных направлений педагогики в Южно-Сахалинске, в том числе и коррекционной, - отметила учитель-дефектолог МБОУ КШ «Надежда» Валерия Антипенко.
Перед конкурсантами стоит задача показать свой педагогический опыт, талант, мастерство. Оценивать выступления, как и в предыдущие годы, будут несколько групп жюри - большое предметное, детское и альтернативное. Итоги конкурса подведут 10 февраля на торжественной церемонии.
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