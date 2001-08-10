Валерий Лимаренко продлил программу детского социального туризма на Сахалине и Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 16 января в регионе стартует новый этап программы детского социального туризма. Планируется, что участие в проекте примут более 20 тысяч школьников с 5 по 11 классы. Первыми к участию в бесплатной программе присоединятся дети из Южно-Сахалинска и Охинского района, а также с Курильских островов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– Губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить программу детского социального туризма. Важно, чтобы участие в ней приняли дети со всех муниципалитетов Сахалинской области. В этом году мы разнообразили проект, добавив промышленные экскурсии на ведущие предприятия острова и патриотическое воспитание. Планируется, что принимать участие в программе смогут более 200 юных островитян в день, – прокомментировала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
Для школьников, которые присоединятся к программе впервые, сохранится основной формат путешествия: посещение культурно-образовательных программ в формате квеста в музеях островной столицы и аквапарка «Аква Сити», а также участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».
А для тех детей, которые уже принимали участие в проекте, разработан новый экскурсионный формат, направленный на профориентацию и патриотическое воспитание. В него включат посещение оленьей эко-фермы или парка «Патриот» на аэродроме «Пушистый», промышленные экскурсии на сахалинские предприятия. Обязательным остается полноценное питание школьников в различных заведениях острова.
– Наши ребята с удовольствием принимают участие в программе детского социального туризма. Отзывы у детей и их родителей только положительные. Ребята расширяют кругозор и развиваются физически, заводят новых друзей. Замечательно, что в этом году программа будет продолжена, и ее участники смогут побывать на новых экскурсиях, – подчеркнула директор школы №30 Южно-Сахалинска Елена Манайчева.
Программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2021 году участие в программе приняли 2,5 тысячи школьников. В 2022 году, когда глава области поручил расширить проект, отправиться в бесплатное путешествие смогли уже 20 тысяч островных детей.
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