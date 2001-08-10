У жителя Поронайска найдены наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе доследственной проверки установлено, что 44-летний житель Поронайска приобрел и хранил при себе наркотическое средство до момента его обнаружения и изъятия оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Поронайскому городскому округу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

6 января у гражданина был обнаружен и изъят прозрачный пропиленовый пакетик, обмотанный черной изолентой, с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Также изъят один медицинский шприц.

Изъятое было направлено на экспертизу. Согласно справки об исследовании, представленное – является смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства. Масса изъятой смеси составила 1,28 грамма, что является крупным размером.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Материал подготовлен на основе предварительных данных