Дальневосточный критик рассказал, какие фильмы стоит посмотреть на Старый Новый год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Есть советские фильмы, которые захватываю сердца зрителей уже на протяжении нескольких десятков лет. В Старый Новый год их смотреть особенно приятно. Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин вспоминает несколько таких фильмов, и рассказывает интересные факты об истории их создания. Все кинокартины можно посмотреть на интернет-платформе KION от МТС

Не все знают, что герои комедии "Любовь и голуби" (12+) - это реальные люди. Они жили в городе Черемхово и были соседями сценариста фильма Владимира Гуркина. Угольщика Василия пыталась увести из семьи сотрудница управляющей компании, но любовь к жене пересилила. Пьеса, а потом и фильм стали так популярны, что в Черемхове поставили памятник героям.

Спектакль про семью Кузякиных с Ниной Дорошиной и Геннадием Фроловым в главных ролях был поставлен на сцене столичного театра "Современник". Режиссёр Владимир Меньшов посмотрел спектакль и загорелся идеей снять киноверсию пьесы.

Кстати, сами герои после выхода картины на экран (о спектакле они не знали), конечно же, узнали себя и очень обиделись на соседа-драматурга за то, что "вынес сор из избы" и "прославил" их на всю страну...

Кастинг на главную мужскую роль проходил долго. Пробовались Виктор Борцов, Николай Лавров, Борис Сморчков, Сергей Юрский. Выбрали в итоге Александра Михайлова. Но без роли не остался и Юрский - он получил не менее яркую роль дяди Мити. Его бабу Шуру сыграла настоящая жена актёра - актриса Наталья Тенякова. На момент съёмок "бабе Шуре" было всего 40 лет, а "дяде Мите" - 49.

Роль коварной разлучницы Раисы Захаровны изначально была второстепенной и слабо прописанной в сценарии. Но когда на съемочной площадке появилась Людмила Гурченко, стало понятно, что на второстепенную роль она не согласна. Роль переписали. Кстати, знаменитый красный берет на съёмочную площадку принесла именно Гурченко. Съёмки фильма проводились в Карелии, в городе Медвежьегорск.

Еще одна любимая картина - "Новогодние приключения Маши и Вити" (6+). Сценарист Павел Финн написал детскую историю в стиле популярного на рубеже 60-70-х годов спора "физиков" и "лириков".

Режиссер Игорь Усов изначально хотел сделать молодежную рок-сказку и попросил музыку написать композитора Геннадия Гладкова (к моменту съемок прославившегося музыкой к "Бременским музыкантам").

Можно сказать, что с этого фильма началась слава Михаила Боярского: он сыграл роль дикого кота Матвея. Его дядя - знаменитый ленинградский актер Николай Боярский, играл в картине Кащея и попросил режиссёра попробовать молодого актёра. После этого фильма на Михаила Боярского посыпались предложения сниматься в других картинах.

"Новогодние приключения Маши и Вити" снимали в дорогих и роскошных декорациях, которые делили со съёмочной группой советско-американской картины "Синяя птица" (в том фильме снималась даже Элизабет Тейлор). Как только голливудские кинематографисты заканчивали работу, декорации и реквизит тут же занимала команда советской киносказки.

Многие зрители воспринимают фильм "Новогодние приключения Маши и Вити" как детский вариант "Иронии судьбы": без просмотра этой картины невозможно представить встречу Нового года...

В прошлом году исполнилось 55 лет еще одной сказочной киноистории - фильму "Снежная королева" (6+). Это - экранизация пьесы Евгения Шварца, в основу которой легла одноименная сказка Андерсена. Первая попытка экранизировать эту сказку была еще до войны.

Роль Герды исполнила школьница Елена Проклова, до этого успешно снявшаяся в фильме "Звонят, откройте дверь!". Один из самых ярких персонажей в этой картине - маленькая разбойница, которую блистательно исполнила Эра Зиганшина. Необычная роль в этой картине у Евгения Леонова: он обычно играл добрых персонажей, а тут - коварный Король. В роли Снежной королевы снялась актриса Наталья Климова, чья кинокарьера была не длинной, но яркой.

Были в картине революционные для конца 60-х годов "спецэффекты". Например, эпизоды, сделанные с помощью мультипликации: вспомните как Герда летит на вороне...

Мало кто откажет себе в удовольствии пересмотреть комедию "Полосатый рейс" (12+). Для съемок был взят сценарий капитана дальнего плавания и писателя Виктора Конецкого, который описал реальную историю из жизни.

Знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова уже снималась в нескольких фильмах в качестве дублёрши. В "Полосатом рейсе" у Назаровой самой был дублёр - ее муж, дрессировщик Константин Константиновский, который в фильме заменял актера Ивана Дмитриева, но в особо опасных сценах работал и за Назарову.

Главную роль сыграл Евгений Леонов. Он очень боялся сниматься с тиграми. В сцене с купанием в ванной Леонов согласился сниматься только если его оградят от тигра пуленепробиваемым стеклом. Во время съёмок оказалось, что стекло дает блики и, пока актёр намыливался и нырял, его тихо убрали. Тигр сразу заинтересовался процессом в ванной, а Леонов, открыв глаза и обнаружив рядом морду, прямо нагишом в ужасе убежал из кадра. Этот момент и вошел в фильм…

Приятным воспоминанием о лете станет комедия "Три плюс два" (12+). Сценарий для фильма написал знаменитый поэт Сергей Михалков. В основу легла его же пьеса "Дикари", которая была поставлена на сцене театра им. Ермоловой.

Режиссёра выбрал сам Михалков - им стал Генрих Оганисян. Отец очень хотел, чтобы в фильме снимался его сын Никита, но режиссер не видел его в этой картине ни в одной роли. Главные мужские роли в итоге сыграли Евгений Жариков, Геннадий Нилов и Андрей Миронов.

Для того, чтобы актёры приобрели необходимый "дикий" вид, режиссёр запретил Миронову, Нилову и Жарикову бриться и велел к съёмкам как следует загореть. Актёры уехали в Крым, начали обрастать и ходить исключительно в шортах. За эти шорты, в которых они появлялись и вне съёмочной площадки, их не раз забирали в милицию. Тогда считалось, что это заграничный стиль и так ходить неприлично. Пришлось выписать справки, что идут киносъёмки и актёрам такой вид нужен для роли.

Специально для фильма были сняты уникальные титры в виде написанных на песке фамилий актёров, которые смываются набежавшей волной.