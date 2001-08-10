360 тысяч заплатит камчатская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краевой суд оставил в силе решение, по которому УК ООО "Квартал М" заплатит 360 тысяч рублей материального ущерба и штрафа за прорыв радиатора в квартире в Вилючинске, сообщиет ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу краевого суда.

Истице удалось доказать, что радиатор отопления является частью общедомового имущества, если на нем отсутствует запорная арматура.

«Квартиру истицы залило горячей водой из-за прорыва батареи в вышерасположенной квартире. Согласно акту обследования, причиной залива стал разрыв радиатора. За компенсацией причиненного ущерба женщина обратилась в управляющую компанию ООО «Квартал М», которая не ответила на ее претензию. Тогда женщина направила иск в суд, который удовлетворил ее требования, взыскав с УК 20тысяч рублей материального ущерба, 120 тысяч рублей штрафа за недобровольное исполнение требований и пять тысяч в качестве компенсации морального вреда», - рассказали в краевом суде.

Представитель УК обжаловал решение в краевой суд. По его мнению, собственником квартиры, в которой прорвало радиатор, является администрация Вилючинского городского округа, и именно она должна следить за состоянием своего имущества и содержать его в надлежащем состоянии.

Судебная коллегия краевого суда рассмотрела дело и указала, что радиаторы отопления, находящиеся внутри квартир и не имеющие отключающих устройств, являются частью общего имущества, за содержание которого отвечает управляющая компания. На этом основании краевой суд оставил в силе решение суда.