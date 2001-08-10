Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2023
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области старше 70 лет освобождены от необходимости уплаты взносов на капремонт

Жители Сахалинской области старше 70 лет освобождены от необходимости уплаты взносов на капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января 2023 года в регионе изменен порядок предоставления компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников, относящихся к льготной категории граждан. Процедуру упростили по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– С этого года компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт будет напрямую перечисляться региональному оператору. Таким образом собственники помещений, в частности граждане старше 70 лет, освобождаются от необходимости уплаты текущих начислений по взносам. Остальным льготным категориям граждан начисления будут производиться за минусом размера компенсации, – подчеркнул руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.

Специалисты Фонда рекомендуют льготникам отключить автоматический платеж взноса в отделении банка. Если граждане уже успели в январе оплатить взнос на капремонт, то при отсутствии задолженности на 1 января 2023 года, средства через месяц можно вернуть. Для возврата необходимо предоставить в адрес Фонда заявление на возврат (образец размещен на сайте Фонда), копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности жилья, чек о произведенной оплате, а также банковские реквизиты для осуществления возврата.

Документы, можно предоставить разными способами: отправить на электронную почту [email protected], через интернет-приемную Фонда или почтовым отправлением. Кроме того, можно принести документы и лично в Фонд по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39В, каб. 111 (абонентский отдел).

В связи с переходом на новый порядок перечисления компенсации, платежные документы за январь на оплату взносов на капремонт с отражением информации по предоставлению компенсации будут распечатаны и доставлены до конца января.

Напомним, с 2019 года в Сахалинской области за счет регионального бюджета 100-процентная компенсация расходов на уплату капитального ремонта предоставляется гражданам старше 70 лет. Различные компенсации также выплачиваются инвалидам I и II групп, детям войны, а также семьям, имеющим детей-инвалидов в дополнение к предоставляемой льготе на федеральном уровне.  

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