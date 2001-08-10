Жители Сахалинской области старше 70 лет освобождены от необходимости уплаты взносов на капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января 2023 года в регионе изменен порядок предоставления компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников, относящихся к льготной категории граждан. Процедуру упростили по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– С этого года компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт будет напрямую перечисляться региональному оператору. Таким образом собственники помещений, в частности граждане старше 70 лет, освобождаются от необходимости уплаты текущих начислений по взносам. Остальным льготным категориям граждан начисления будут производиться за минусом размера компенсации, – подчеркнул руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.

Специалисты Фонда рекомендуют льготникам отключить автоматический платеж взноса в отделении банка. Если граждане уже успели в январе оплатить взнос на капремонт, то при отсутствии задолженности на 1 января 2023 года, средства через месяц можно вернуть. Для возврата необходимо предоставить в адрес Фонда заявление на возврат (образец размещен на сайте Фонда), копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности жилья, чек о произведенной оплате, а также банковские реквизиты для осуществления возврата.

Документы, можно предоставить разными способами: отправить на электронную почту [email protected], через интернет-приемную Фонда или почтовым отправлением. Кроме того, можно принести документы и лично в Фонд по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39В, каб. 111 (абонентский отдел).

В связи с переходом на новый порядок перечисления компенсации, платежные документы за январь на оплату взносов на капремонт с отражением информации по предоставлению компенсации будут распечатаны и доставлены до конца января.

Напомним, с 2019 года в Сахалинской области за счет регионального бюджета 100-процентная компенсация расходов на уплату капитального ремонта предоставляется гражданам старше 70 лет. Различные компенсации также выплачиваются инвалидам I и II групп, детям войны, а также семьям, имеющим детей-инвалидов в дополнение к предоставляемой льготе на федеральном уровне.